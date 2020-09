Câmara do Rio vota nesta quinta impeachment de Crivella por suposto ‘QG da propina’

Prefeito do Rio de Janeiro é acusado de participar de um esquema de corrupção na administração municipal

Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo A chamada admissibilidade depende de apenas maioria simples da Casa -- que tem 50 deputados e o presidente, que não vota



A Câmara Municipal do Rio de Janeiro se reúne mais uma vez nesta quinta-feira (17) para discutir a abertura de um processo impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. O presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, acolheu, nas últimas horas, o novo pedido feito pelo Psol — que quer a abertura do processo contra o prefeito, acusado de participar de um esquema de corrupção na administração municipal. O caso está conhecido como QG da propina. Inclusive, na semana passada, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no apartamento dele na Zona Oeste. A Polícia e o Ministério Público apreenderam documentos e o celular dele, que tenta anular a operação no STJ. No entanto, o desembargador que autorizou a operação diz que o prefeito teria ciência e eventual participação no esquema de corrupção na administração municipal.

A votação da abertura do processo está marcada para o fim da tarde no plenário da Casa. A chamada admissibilidade depende de apenas maioria simples da Casa — que tem 50 deputados e o presidente, que não vota. Há duas semanas, quando surgiu o caso dos Guardiões do Crivella, o plenário da Câmara Municipal rejeitou outro pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito — mas uma CPI com maioria e vereadores foi aberta para investigar essa denuncia. Na Câmara há também uma articulação para a abertura de uma CPI do QG da propina. A maioria, mais uma vez, seria da base governista. Esse é o quinto pedido de impeachment contra Crivella desde o início de seu mandato. Apenas um foi aceito, mas o afastamento dele acabou sendo rejeitado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga