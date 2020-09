Partidos oficializam candidaturas à prefeitura carioca

Luiz Lima, Martha Rocha e Clarissa Garotinha estão entre os candidatos; outros nomes serão ainda conhecidos ao longo dos próximos dias

Câmara dos Deputados A vice de Luiz Lima seria Cristiane Brasil (PTB), que foi presa na última sexta-feira acusada de participar de um esquema de propina e de corrupção



Depois de uma semana de muitas operações da polícia e do Ministério Público (MP) contra pré-candidatos e candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, o final de semana foi marcado pelo lançamento de candidaturas ao comando da cidade. O Partido Social Liberal (PSL) lançou nome do ex-nadador e deputado federal Luiz Lima para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. A vice dele seria Cristiane Brasil (PTB), que foi presa na última sexta-feira, 11, em uma operação da polícia e do MP, acusada de participar de um esquema de propina e de corrupção quando foi secretária municipal durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. Ela segue presa e tenta, no momento, aprovação da prisão domiciliar.

Também no final de semana, a delegada e deputada Martha Rocha, que está afrente no trabalho de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC), lançou sua candidatura pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) confirmou que Clarissa Garotinha, filha do casal Anthony e Rosinha Garotinho, que já governou o Estado do Rio de Janeiro, será a candidata da legenda nas eleições deste ano. Ao mesmo tempo, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ratificou o nome de Renata Sozzi, embora tenha havido um movimento para que o deputado federal Marcelo Freixo se lançasse ao cargo. A possível indicação de Freixo foi especulada após a série de escândalos da semana passada, quando um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do candidato Eduardo Paes, acusado de receber quase R$ 11 milhões para se reeleger em 2012 e outro mandado de busca cumprido na casa do atual prefeito Marcelo Crivella. Ambos negam qualquer irregularidade em esquema de propina e corrupção. Outros nomes da corrida municipal serão ainda conhecidos ao longo dos próximos dias.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga