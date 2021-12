Câmara Legislativa do DF aprova presença de animais no ambiente

Com a permissão, podem entrar no local bichos que tenham menos de 12 quilos e não sejam agressivos

Daniel Donizet/Reprodução Bethooven foi primeiro animal a subir em tribuna da Câmara Legislativa do DF



O cachorro Beethoven, do deputado Daniel Donizet, fez história ao ser o primeiro animal a subir em uma tribuna e falar para uma plateia de políticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta sexta-feira, 10, quando membros da Casa aprovaram a entrada de animais domésticos no local. Seu tutor foi responsável por “traduzir” o discurso aos humanos. “Estou aqui com o Beethoven, que é conhecido como ‘Zé Petisco’, que foi vítima de um canil clandestino e já faz parte da minha família há seis anos. Beethoven queria agradecer a todos os deputados e deputadas por permitirem que animais de pequeno porte agora possam adentrar as dependências da Câmara Legislativa”, disse. A permissão foi chancelada sob o cumprimento de algumas regras: só animais com até 12 quilos são permitidos e aqueles considerados “ferozes”, que podem se machucar ou machucar os outros no meio de uma multidão, não devem entrar no local.

Mara Moscoso, diretora-geral da ONG ProAnima, foi uma das pessoas que comemorou a medida, lembrando que ela é benéfica não só para o animal, mas também para seu dono. “Alguns estudos científicos já comprovaram a redução do stress e o aumento da produtividade quando os tutores estão acompanhados dos seus animais. Isso é importante tanto para a saúde mental do tutor, quanto para o animal que vai passar o dia junto da pessoa que ele mais gosta”, afirmou. A diretora lembrou, porém, que a permissão deveria ser ampliada para além dos animais de pequeno porte. “A gente tem que parar com esse preconceito de achar que ser pet friendly só vale para animais de pequeno porte. O importante é talvez até alterar esse regimento para que animais de grande e médio portes possam entrar. Tem animais de grande porte, com 50 quilos ou mais, que são extremamente educados e bem comportados, assim como a gente tem animais de pequeno porte que são altamente agitados. O que conta não é a raça, e sim o comportamento e o temperamento daquele animal”, afirmou.

A Câmara Legislativa do DF pretende que outros benefícios também sejam implementados aos animais. “Também temos um projeto de criar um centro de convivência pet, onde poderíamos instalar comedouros e bebedouros para os animais visitantes. Espero que agora outros órgãos públicos e empresas privadas sigam o exemplo da Câmara e também liberem a entrada dos pets, já que isso é uma tendência mundial. É comprovado que a presença de animais domésticos no ambiente de trabalho aumenta a produtividade, diminui o stress, além de alegrar o ambiente, é claro”, afirmou o deputado Donizet. Em seu discurso, ele pediu que os fogos de artifício do fim de ano fossem evitados para a saúde dos animais.

*Com informações da repórter Francy Rodrigues