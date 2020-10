Candidatos à Prefeitura de SP participaram de celebrações religiosas no feriado

Márcio França, Jilmar Tatto, Joice Hasselmann e Bruno Covas participaram de missas nesta segunda-feira

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO



O candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França, compareceu a uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Fátima, no Sumaré, Zona Oeste da capital. Depois, foi até o bairro de Sapopemba, na Zona Leste, onde visitou uma comunidade e participou de uma comemoração ao dia das crianças. Ele afirmou que, caso seja eleito, fará com que as crianças frequentem as escolas aos finais de semana e feriados em 2021, para recuperar o conteúdo perdido neste ano por conta da pandemia. Além disso, o candidato prometeu, caso eleito, zerar a fila para vagas em creches na cidade e melhorar a infraestrutura das escolas para alunos do ensino médio.

O candidato do PT, Jilmar Tatto, participou de missa em santuário no Jardim Real e se reuniu com equipe da coordenação executiva. A candidata do PSL à prefeitura, Joice Hasselmann, participou de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, gravou horário eleitoral e se reuniu com equipe de campanha. Enquanto isso, o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), participou da missa na Basílica do Santuário Nacional, no Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo.

Além deles, outros candidatos também cumpriram agenda eleitoral nesta segunda-feira, 12. Guilherme Boulos (PSOL) se reuniu com pais e mães de alunos da rede pública, na Apeoesp em Itaquera. O candidato defende a implementação da disciplina de história africana e afro-brasileira nas escolas. Andrea Matarazzo (PSD) realizou visita ao bairro do Glicério, na região central da cidade, e Arthur do Val (Patriota) participou de ato contra a indústria de multa na avenida dos Bandeirantes. A candidata a prefeita pela Rede Sustentabilidade, Marina Helou, cumpriu agenda interna e fez live sobre paternidade com candidatos e candidatas da chapa. O candidato Orlando Silva visitou a zona norte com candidato a vereador pelo PCdoB e se reuniu com lideranças e candidatos políticos, na Freguesia do Ó.

Celso Russomanno (Republicanos) afirmou em carreta que, se eleito, vai regularizar moradias na Zona Sul de São Paulo. A ideia, segundo o candidato, é fazer parceira com a ONG que ajuda moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para adquirir a posse de imóveis. Russomanno disse também que pretende regularizar a situação das áreas às margens da represa Guarapiranga, muitas delas, hoje, ocupadas de forma irregular. Vera Lúcia (PSTU) se reuniu com apoiadores e assessoria e Levy Fidelix (PRTB) participou de live em ambiente virtual. Antonio Carlos Silva (PCO) e Filipe Sabará (Novo) não tiveram agenda divulgada.

*Com informações da repórter Caterina Achutti