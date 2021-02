Ministério da Saúde rebate Doria após fala sobre leitos de UTI: ‘Mente ou tem total desconhecimento’

Por meio de nota, a pasta negou que houve desativação de leitos de UTI, dizendo que todos os atos normativos da pasta são publicados através de portaria no DOU

Em nota, pasta desmentiu afirmações do governador de São Paulo



O Ministério da Saúde foi criticado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por, segundo o tucano, ter desabilitado 3.258 leitos de UTI em meio à pandemia de Covid-19. Em resposta ao governador, a pasta emitiu uma nota dizendo que Doria estaria mentindo ou falando sobre o tema sem ter total conhecimento do assunto. Por meio de comunicado, a pasta negou que houve desativação de leitos de UTI, dizendo que todos os atos normativos da pasta são publicados através de portaria no Diário Oficial da União (DOU). A nota também afirmou que o governo do estado de São Paulo teria recebido um repasse de mais de R$ 126 milhões para enfrentar a pandemia, sendo que mais de 20% do valor seria destinado à UTIs.

“A fim de concluir os repasses aos Estados e ao Distrito Federal, o Ministério da Saúde publicou em DOU a portaria nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020, que transferiu R$ 864.000.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro milhões de reais), para continuar o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus, sendo R$ 126.522.037,23 destinados ao Estado de São Paulo, dos quais 22,35% (R$ 27.834.843,14) eram destinados a leitos de UTI previstos no Plano de Contingência Estadual”, esclareceu a nota, que concluiu. “Desta forma, o governador do Estado de São Paulo mente ou tem total desconhecimento do ato”.

Segundo o Ministério, o valor repassado poderia manter 580 leitos por aproximadamente 30 dias com a diária dobrada ou até “1.160 leitos com diária preconizada do SUS de R$ 800”. A pasta diz ainda que, por portarias anteriores, apenas 180 leitos de UTI deixariam de estar disponíveis para uso em janeiro de 2021. Em outro trecho do comunicado, o MS diz que destinou R$ 22,5 bilhões para a aquisição de vacinas, das quais 8.900.000 doses já foram aprovadas, sendo que São Paulo recebeu 2.074.548 delas (22,6% do total). “Desta forma, o governador do Estado de São Paulo mente ou tem total desconhecimento do ato”, concluiu o Ministério.

Ainda na tarde desta sexta-feira, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette,pediu explicações à pasta, dizendo contar com apenas metade dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19. Em seu Twitter, Donizette disse que a situação “é um descalabro” e que as cidades “não compactuam com essa decisão que deixa sob a responsabilidade local um cenário de contornos catastróficos”. Além disso, o presidente da FNP não descarta uma possível judicialização do tema. “Não descartamos a via judicial caso não consigamos resposta concreta e urgente do Ministério da Saúde para assegurarmos recursos para continuar a oferecer atendimento digno para quem precisa”, conclui Donizette.