Castro celebra sucesso de operação no Jacarezinho e fala em devolver territórios aos moradores

Cerca de 30 pessoas foram presas durante ação; governador afirma que nenhuma pessoa foi ferida

Reprodução/Governo do Estado do Rio de Janeiro Governador Cláudio Castro apresentou o projeto Cidade Integrada



Depois de uma megaoperação realizada no Jacarezinho, pelo menos 2.200 profissionais da área da Segurança Pública estiveram em uma incursão onde cerca de 30 pessoas foram presas. O governador Cláudio Castro elogiou essa operação e falou sobre o programa Cidade Integrada. “Esse projeto é um projeto de retomada, é um projeto de retomada do território e de entrega ao povo dessas comunidades. 1.300 policiais, 800 militares e mais 500 civis, tivemos 38 presos. Foi realmente uma ação de um sucesso enorme. Não demos sequer um tiro no dia. Essa é a ação que nós pretendemos sempre: uma ação que chega e que resolve”, afirmou Castro. Ainda segundo o governador, serão investidos mais de R$ 500 milhões nesse programa. Depois dos primeiros resultados, outras comunidades poderão ser beneficiadas. “Esse território não pertence nem a tráfico, nem à milícia, nem às polícias. Cada local pertence ao valoroso morador daquela comunidade. Eu acredito muito que nós estamos dando um passo, um passo muito importante para um novo tempo da segurança pública no Rio de Janeiro”, finalizou.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer