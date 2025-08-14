Operação contra o Comando Vermelho no Rio deixa 4 mortos e 8 presos

Ação, realizada nas comunidades Cidade de Deus e Gardênia Azul, visa combater a expansão territorial da principal facção criminosa do estado

EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A Gardênia Azul, há anos sob o controle de grupos paramilitares, tem sido palco de conflitos entre traficantes e milicianos



Uma operação conjunta das polícias civil e militar do Rio de Janeiro resultou na prisão de mais de dez pessoas e na morte de quatro suspeitos na zona oeste da cidade. A ação, realizada nas comunidades Cidade de Deus e Gardênia Azul, faz parte da operação Contenção, que visa combater a expansão territorial do Comando Vermelho, a principal facção criminosa do estado. A Gardênia Azul, há anos sob o controle de grupos paramilitares, tem sido palco de conflitos entre traficantes e milicianos, com o Comando Vermelho buscando ampliar sua influência na região. Durante a operação, houve resistência por parte dos criminosos, resultando em confrontos com as forças de segurança. Além das prisões e mortes, foram apreendidos fuzis, pistolas, revólveres, munições, granadas, rádios transmissores, drogas e cadernos de anotação. Três menores de idade também foram apreendidos.

Os criminosos tentaram obstruir a ação policial incentivando moradores a erguer barricadas para bloquear o trânsito nas proximidades das comunidades. Em resposta, as forças de segurança interditaram temporariamente a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, e a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A operação Contenção tem como objetivo desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho, além de conter seu avanço territorial no estado. O plano, elaborado pela Secretaria de Segurança Pública, prevê a colaboração das Forças Armadas, incluindo Marinha, Exército e Aeronáutica, para retomar áreas controladas por milicianos e traficantes.

Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA