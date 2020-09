Cinco detentos ficam feridos após briga em centro de detenção provisória

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, não houve reféns e nem registro de fugas, mas parte do prédio foi depredada

Centro de Detenção Provisoria de São Bernardo do Campo O grupo de intervenção rápida foi acionado e conteve o tumulto



Cinco detentos ficaram feridos após uma briga no Centro de Detenção Provisória de Chácara Belém II, na zona leste de São Paulo. A confusão começou no meio da tarde da quarta-feira, 16, na ala de presos do regime semiaberto. O grupo de intervenção rápida foi acionado e conteve o tumulto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, não houve reféns e nem registro de fugas, mas parte do prédio foi depredada. Os feridos foram levados para um hospital da região, sem gravidade.

*Com informações da repórter Camila Yunes