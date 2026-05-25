PL anuncia novo marqueteiro para pré-campanha de Flávio em meio à crise com Vorcaro

Eduardo Fischer e Alexandre Oltramari integram a equipe do pré-candidato após saída de Marcello Lopes na última quarta-feira (20)

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e pré-canditado à presidência, Flávio Bolsonaro



O Partido Liberal (PL) anunciou nesta sergunda-feira (25) a integração do publicitário Eduardo Fischer e do marqueteiro Alexandre Oltramari na equipe de pré-campanha à presidência da República do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo nota do senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o coordenador-geral da pré-campanha de Flávio, Fischer fica responsável pela definição das estratégias e do posicionamento da campanha. Já Oltramari, que é sócio do publicitário, assume a área de marketing e responde também pela coordenação de comunicação.

Além de integrar o time de Flávio Bolsonaro, Eduardo Fischer já havia atuado na campanha presidencial de Álvaro Dias (MDB) em 2018, quando ele disputou pelo Podemos. O publicitário também participou da corrida presidencial de João Doria (PSDB) nas eleições de 2022, segundo a revista Veja.

O marqueteiro Alexandre Oltramari já trabalhou com Marta Suplicy (PT) e também em campanhas como a de Simone Tebet (PSB) ao senado em 2014 e Wilson Lima (União Brasil) ao governo do Amazonas em 2018 e sua reeleição em 2022.

Saída de Marcello Lopes

Eduardo Fischer vai substituir o cargo do empresário Marcello Lopes, que comunicou no dia 20 de maio sua saída da equipe que compõe a pré-campanha à presidência de Flávio Bolsonaro. Em nota, o marqueteiro disse que, neste momento, decidiu “focar na própria empresa e priorizar os seus negócios”.

Amigo pessoal do senador, Lopes disse que passou toda a tarde da última quarta-feira (20) com Flávio. Durante o encontro, o publicitário comunicou ao parlamentar que não poderia mais colaborar com a pré-campanha. O marqueteiro ainda informou que retornará aos Estados Unidos.

Lopes deixa a pré-campanha de Flávio após crise desencadeada pelo vazamento de conversa entre o senador e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Crise envolvendo dono do Banco Master

No dia 13 de maio o site Intercept Brasil noticiou que Flávio havia trocado mensagens com Vorcaro, no intuito de captar financiamento para o filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já no dia 19 de maio, o portal Metrópoles revelou que o parlamentar se encontrou com o banqueiro após a primeira prisão, em novembro de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero para apurar supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Em entrevista a jornalistas, Flávio confirmou a visita.

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para ‘botar um ponto final’ nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse Flávio.