Colombianos são presos por integrar gangue que furtava em metrô e shopping no RJ

Os três homens vão responder por receptação e associação criminosa

Fernando Frazão/Agência Brasil A gangue agia, prioritariamente, no Metrô da zona sul e em shoppings centers



Três colombianos que faziam parte de uma gangue especializada em roubar e furtar pessoas em shoppings e no Metrô do Rio de Janeiro foram presos nesse fim de semana na capital. O serviço de segurança do Metrô do Rio já tinha registrado a ação dos criminosos e entrou em contato com a policia fluminense. Os colombianos foram presos em flagrante no final de semana. Com eles, foram encontrados celulares e documentos. A gangue agia, prioritariamente, no Metrô da zona sul e em shoppings centers.

Eles se aproveitavam de momentos de distração para agir. Os três homens vão responder por receptação e associação criminosa. Também neste fim de semana, dois milicianos que estavam extorquindo pessoas e obrigando aos que não pagavam a deixar as próprias casa foram presos em Santa Cruz, na zona oeste. Ainda nos últimos dias, na zona norte, um cadeirante e um policial foram atingidos por balas perdidas em um tiroteio no Jardim América. Os dois passam bem e tiveram alta, mas apenas em 2020 já são pelo menos 90 casos de bala perdida.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga