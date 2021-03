Com 455,2 km/h, SSC Tuatara quebra o recorde mundial de velocidade

Com motor 5.9 V8 biturbo, desenvolvido pela Nelson Racing, o modelo entrega 1.774 cv no etanol

Reprodução / Jovem Pan O design vai muito além da beleza, o carro foi esculpido para vencer a resistência do ar



Qual o limite máximo de velocidade de um automóvel? Habitualmente, para que a velocidade de um carro seja confirmada como recorde, o veículo precisa percorrer um trecho determinado duas vezes, em sentidos opostos, para que o resultado final não seja afetado pelas condições de vento na pista. Uma média sobre as duas tomadas de tempo é feita e essa velocidade aferida é aceita e confirmada. Foi esse procedimento adotado para registrar que o SSC Tuatara é oficialmente o carro mais rápido do planeta. Com motor 5.9 V8 biturbo, desenvolvido pela Nelson Racing, o Tuatara entrega 1.774 cv no etanol. O design vai muito além da beleza, o carro foi esculpido para vencer a resistência do ar com coeficiente bem baixo que qualquer outro da classe.

O primeiro teste do carro, realizado em outubro do ano passado no Estado de Nevada, nos Estados Unidos, não foi confirmado oficial devido a uma suspeita na edição e acabou sendo descartado. Para confirmar o recorde de velocidade no início desse ano, a pista utilizada foi da NASA, com 4,6 km de comprimento. Seguindo todos os protocolos de controle, depois de duas tomadas de tempo, o veículo registrou média de 455,2 km/h e foi certificado como o carro mais rápido do mundo. Agora, a proposta do dono do veículo utilizado para teste, Dr. Larry Caplin, é superar a marca dos 480 km/h para deixar futuros desafiantes fora do páreo.

*Com informações do repórter Alex Ruffo