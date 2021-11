Com alta da inflação, vendas no varejo têm queda de 1,3% em setembro

Setor chegou a acumular alta de 3,9% em 12 meses, mas enfrenta uma nova queda

Tânia Rêgo/Agência Brasil Comércio está tentando driblar a crise com promoções, mas orçamento dos brasileiros está comprometido



As vendas no varejo caíram 1,3% em setembro, uma notícia que não era esperada pelos empresários. Mesmo diante da crise econômica, o setor chegou a acumular alta de 3,9% em 12 meses, mas enfrenta uma nova queda. O professor de Gestão e Negócios do Instituto Mauá, Afonso Carlos Braga, afirma que os empresários precisam ter sabedoria para gerar os estoques nesse período e não acumular mais perdas. “Varejista, empreendedor, empresário, é momento de otimizar os estoques. Aproveitem que muitos tem sistemas de gestão, façam um bom controle da sua previsão de demanda para que você fique no famoso ‘just in time’. Trabalhar com quantidade certa de estoque para não ficar com dinheiro parado em produtos ou matéria prima”, pontua. O fator determinante para a queda no varejo é a inflação. O comércio está tentando driblar a crise com promoções, mas orçamento dos brasileiros está comprometido. Por isso, Carlos Braga dá uma dica para os empresários. “Desenvolver sistemas de controle para otimização. O grande segredo é operar da forma mais justa nesse período.”

*Com informações do repórter Maicon Mendes