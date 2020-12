Com aumento de casos da Covid-19, Rio suspende cirurgias eletivas por tempo indeterminado

Profissionais de saúde e materiais que estavam sendo reservados serão destinados para o enfrentamento da pandemia; taxa de ocupação de UTIs está acima dos 90% na rede municipal e SUS

Com o aumento de casos da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura decidiu suspender as cirurgias eletivas por tempo indeterminado, que são aquelas que são agendadas, pré-programadas. A rede de saúde do município do Rio só vai realizar cirurgias cardiovasculares e oncológicas na rede municipal. As demais cirurgias que estavam programadas estão suspensas e vão ser reagendadas. Os profissionais de saúde e materiais que estavam sendo reservados para essas cirurgias eletivas serão destinados também para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, que parece estar formando uma espécie de segunda onda no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, foram registrados muitos casos e muitos óbitos, filas enorme de internação e ainda taxa de ocupação sempre acima dos 90% na rede municipal ou na rede SUS, que reúne hospitais federais, estaduais e também municipais. O Rio já tem quase 24.500 óbitos pelo coronavírus e já se aproxima de 400 mil pessoas infectadas.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga