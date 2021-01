Com avanço da Covid-19, Manaus decreta estado de emergência por 180 dias

Nos últimos dias, a capital do Amazonas registrou recorde de internações, superando os números vistos no início da pandemia, quando o sistema de saúde entrou em colapso

Com novo avanço da doença, cemitérios de Manaus também voltaram a registrar filas de carros funerários



O prefeito de Manaus, David Almeida, decretou estado de emergência por 180 dias, autorizando contratação temporária de pessoal, de serviços e aquisição de bens e materiais. Nos últimos dias, a capital do Amazonas registrou recorde de novas internações, superando números vistos no início da pandemia, quando o sistema público de saúde entrou em colapso. Cemitérios de Manaus também voltaram a registrar filas de carros funerários.

Para combater o vírus, a prefeitura também abasteceu UBSs móveis com medicamentos e testes rápidos para a Covid-19. Segundo David Almeida, o objetivo é alcançar as pessoas infectadas antes que elas procurem os hospitais e unidades de saúde, que precisam receber pacientes mais graves. Nesta terça-feira, 05, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou um pacote de crédito de R$ 140 milhões a partir do dia 11 de janeiro para reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia.

Segundo um levantamento do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 1,04. Na prática, isso significa que cada 100 pessoas com o vírus infectam outras 104. Com 56 mil novos casos confirmados nesta terça, o Brasil registra mais de 7,8 milhões de infectados. Em um período de apenas 24 horas, 1.171 novas mortes foram registradas, elevando o total de óbitos para 197.732.

*Com informações da repórter Letícia Santini