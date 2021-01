Com questões mais temidas, segundo dia do Enem acontece neste domingo

Especialista cita temas recorrentes do vestibular e indica que os estudantes otimizem o tempo de prova

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os candidatos que tiverem sintomas de Covid-19 devem remarcar a prova no site do Inep



Matemática e ciências da natureza: o segundo dia de provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para este domingo, 24, é o mais temido por muitos candidatos. Os inscritos terão cinco horas para resolver as 90 questões de múltipla escolha. A estudante Mariana Mota, de 21 anos, diz estar mais ansiosa para essa etapa. Para ela, que tenta uma vaga para medicina, é importante conseguir relaxar um dia antes do vestibular. “2020 para os vestibulandos não acabou ainda, então a mente já está cansada, a gente chega em um ponto que estamos esgotados. Isso relaxa bastante para conseguir dormir bem, porque é uma noite de muita ansiedade. A gente fica pensando que amanhã é o grande disso e se for assim a gente dorme muito mal.”

A estratégia está certa: especialistas recomendam que os candidatos tirem o sábado para descansar, deixando os estudos, no máximo, para o período da manhã. Também vale ficar atento a temas recorrentes no segundo dia de Enem, como juros e porcentagem, geometria, ecologia e física mecânica. Outra dica importante, de acordo com o diretor de escola, Rodrigo Oliveira Magalhães, é saber otimizar o tempo. “Faça as questões mais fáceis, mesmo que no início apareçam muitas questões difíceis, não desespera. O Enem vai ter questão fácil e difícil, então faz todas as fáceis mesmo que não sejam muitas para que possa garantir as questões fáceis”, recomendou.

Para evitar aglomerações, os portões do Enem vão abrir 11h30 e serão fechamos às 13 horas. Durante todo o exame o uso de máscara é obrigatório. Os candidatos que tiverem sintomas de Covid-19 devem remarcar a prova no site do Inep; a reaplicação ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini