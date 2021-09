Comandante diz que Exército segue a Constituição e pede ‘cautela’ da tropa com redes sociais

Paulo Sérgio Nogueira publicou vídeo orientando soldados a ‘fazer correta interpretação das informações’ e ouvirem superiores

Marcos Corrêa/PR Comandante do Exército brasileiro publicou vídeo nas redes sociais



O comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 18, afirmando que o órgão segue a Constituição brasileira e alertando soldados sobre informações que são divulgadas em redes sociais. Em vídeo, ele disse que os militares “continuam firmes no cumprimento de suas missões constitucionais” e pontuou que existe atualmente um “volume avassalador de informações”. “Por isso, muita cautela com o que circula nas mídias sociais. Analisem com critério e façam a correta interpretação das informações que acessam ou recebem, mas principalmente, confiem ainda mais em seus comandantes e chefes em todos os escalões hierárquicos. Eles estão investidos de autoridade e responsabilidade para transmitir a vocês a melhor, mais ética e profissional leitura dos acontecimentos, além de orientá-los no correto caminho a seguir para o cumprimento do dever”, afirmou. Ao final, o general usou o lema “Brasil acima de tudo”, pertencente à brigada de infantaria paraquedista do exército, usado também pelo presidente Jair Bolsonaro.

*Com informações do repórter Fernando Martins