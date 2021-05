Comitê de blitz de SP encerra eventos clandestinos e autua estabelecimentos comerciais

Um dos flagrantes ocorreu em um estabelecimento na Consolação, na capital; 100 pessoas organizavam uma festa

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Só no último fim de semana, a Polícia Militar participou, em todo o Estado, de 471 ações de apoio à Vigilância Sanitária



A operação contou com a atuação do Grupo Armado de Repreensão a Roubos, do Departamento de Operações Especiais de Polícia e a participação do Canil da Polícia Militar. Um dos flagrantes ocorreu em um estabelecimento na Consolação, na capital. No local, os agentes encontraram cerca de 100 pessoas participando de uma festa clandestina, sendo que a maioria dos presentes não respeitava o distanciamento social e não utilizava máscaras de proteção. No estabelecimento, foram apreendidos uma porção de maconha, 15 papelotes de cocaína e 20 frascos de lança-perfume que foram localizados com o auxílio do cão farejador.

Outro flagrante semelhante foi em Santana, na zona norte. No local, 72 pessoas participavam de uma festa clandestina, desrespeitando o distanciamento social e sem o uso da máscara de proteção. Só no último fim de semana, a Polícia Militar participou, em todo o Estado, de 471 ações de apoio à Vigilância Sanitária e 13.771 dispersões, flagrando 966 pontos de aglomeração. Mais de 138 mil veículos foram vistoriados e 279 pessoas foram presas, sendo que 175 eram procuradas pela Justiça.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani