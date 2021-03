Conscientizar a população é ‘muito difícil’, diz governador de Roraima sobre avanço da pandemia

Antonio Denarium defende o respeito às regras sanitárias como forma de conciliar a retomada econômica e o combate à Covid-19

EFE/ Antonio Lacerda Com 73% de ocupação das UTIs, o Estado adota toque de recolher e novas restrições para conter o avanço do coronavírus



Mesmo com a adoção do toque de recolher e a imposição de novas restrições para o funcionamento de estabelecimentos comerciais em Roraima, a adesão e conscientização da população é ainda “muito difícil”. A avaliação é do governador do Estado, Antonio Denarium. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 08, ele ressaltou as medidas adotadas, como fiscalização da política para evitar aglomerações, restrições aos comércios e home office para os servidores públicos e mencionou a estabilidade da pandemia na região. “Temos 73% dos leitos de UTI ocupados, as unidades semi-intensivas estão 100% e os leitos clínicos 63% ocupados. Ou seja, estamos estabilizados no topo e graças a Deus não tivemos necessidade de transferir pacientes contaminados para outros estados”, afirmou.

Até o momento, Roraima já soma 83 mil pacientes infectados pelo coronavírus e 1.167 mortes causadas pela Covid-19. Mesmo com os números, o respeito às medidas de distanciamento social e quarentena ainda é um desafio. “Estamos trabalhando com a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal, monitorando estabelecimentos que podem não cumprir os horários determinados e a população tem que fazer sua parte. A conscientização parece ser muito difícil, o entendimento das pessoas de que precisamos do isolamento social e do distanciamento social”, disse Antonio Denarium, que defende o respeito às regras sanitárias como forma de conciliar a economia e o combate à pandemia. “É muito importante conciliar a economia com a saúde, temos que tirar as pessoas do grupo de risco de circulação e aquelas em atividade tem que trabalhar para que não possa gerar uma onda muito grande de desemprego. Temos uma deficiência de logística pela nossa localização, estamos trabalhando em tempo integral com os nossos profissionais da saúde, contratando mais profissionais de saúde, para atender toda demanda e a população tem que fazer sua parte também.”

O Estado de Roraima, além de ampliar as medidas restritivas e a capacidade de atendimento do sistema de saúde, também atua na vacinação em massa dos grupos prioritários contra a Covid-19, estando, segundo o governador, entre os três Estados que mais vacinaram no país. Para Antônio Denarium, o Ministério da Saúde está de “parabéns” pela administração vacinação. “Existe o Plano Nacional de Imunização (PNI) e o Ministério da Saúde, comandado pelo Eduardo Pazuello, nosso ministro, está de parabéns. Distribuindo as vacinas proporcionalmente à população de cada Estado, onde o Estado mais rico e o mais pobre vão receber a mesma quantidade proporcional da vacinas, política de igualdade de atendimento.” Até o momento, 40 mil pessoas já foram vacinadas em Roraima, o que representa cerca de 4% da população. Ao todo, 110 mil doses de imunizantes já foram enviadas ao Estado e a expectativa é que outras 90 mil doses sejam recebidas nos próximos dias.