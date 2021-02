Contrariando expectativas, Petrobras tem lucro líquido de quase R$ 60 bilhões no 4º trimestre

O resultado financeiro da companhia foi divulgado nesta quarta-feira, 24; apesar do desempenho positivo, a estatal teve um lucro 82% menor em 2020 na comparação o ano anterior

A Petrobras teve lucro líquido de quase R$ 60 bilhões e encerrou 2020, o ano da pandemia, com resultado positivo de R$ 7,1 bilhões. O resultado financeiro da companhia foi divulgado nesta quarta-feira, 24. Segundo a estatal, o lucro de quase R$ 60 bilhões no último trimestre é decorrente de uma série de variáveis, entre elas ganhos cambiais e a reversão de gastos. Apesar do desempenho positivo entre outubro e dezembro de 2020, a estatal teve um lucro 82% menor em 2020 em relação ao ano anterior, fruto das consequências da pandemia da Covid-19.

No primeiro semestre do ano passado, por exemplo, o abril do petróleo foi, literalmente, ao fundo do poço e houve também perdas cambiais. A Petrobras informou que fará a distribuição de dividendos aos acionistas, o que deve somar, segundo a diretora financeira da Petrobras, Andrea Marques Almeira, pouco mais de R$ 10 bilhões. “Terceiro ano consecutivo realizaremos distribuição de dividendos, reafirmando o nosso compromisso de geração de valor para os nosso acionais. Como vocês acompanharam, tivemos um ano forte, mesmo enfrentando o cenário difícil, o que demonstra a nossa resiliência e espírito de superação.”

Fontes da Jovem Pan revelaram que o Conselho de Administração aprovou uma espécie de interpelação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por causa das últimas declarações do mandatário envolvendo política de preço, o alto salário, segundo Bolsonaro, do presidente Roberto Castello Branco e o fato dos funcionários estarem em trabalho remoto. A interpelação seria apenas uma uma espécie de prestação de contas junto com o conselho de administração da empresa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga