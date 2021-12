Datafolha: 43% dos brasileiros reprovam substituição do Bolsa Família

Pesquisa aponta, no entanto, que os entrevistados estão divididos e 41% consideram positiva a mudança para o Auxílio Brasil; reprovação é maior entre eleitores de Lula

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Taxa de aprovação ao novo programa é maior entre os eleitores de Bolsonaro



Os brasileiros estão divididos sobre a substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 43% dos entrevistados acreditam que o governo federal errou ao criar um novo programa social, enquanto 41% consideram a mudança positiva. Dos participantes, 9% não souberam opinar e 7% avaliam que o governo não agiu nem bem e nem mal. De acordo com a pesquisa, a rejeição ao programa Auxílio Brasil é maior entre os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT), críticos do governo de Jair Bolsonaro, eleitores do ex-presidente Lula e pessoas que declaram que a comida em casa tem sido insuficiente para alimentar a família. Já a taxa de aprovação ao novo programa é maior entre os eleitores de Bolsonaro, apoiadores do atual governo, evangélicos, empresários e pessoas que têm conseguido alimentar suas famílias.

O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro para 14 milhões de beneficiários. Em novembro, o valor médio de pagamento foi de R$ 224, mas em dezembro o benefício foi ajustado para R$ 400. Ainda de acordo com o Datafolha, 25% dos brasileiros eram beneficiados ou moravam com alguém que recebia o Bolsa Família até outubro deste ano. Após a substituição do programa, 22% dos entrevistados estão em famílias que receberam pagamentos do mês passado ou vão receber em dezembro. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 pessoas em 191 municípios.

*Com informações da repórter Iasmin Costa