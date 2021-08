De olho nas eleições de 2022, Lula se encontra com Tasso, Cid Gomes e Eunício

Ex-presidente afirmou que pretende viajar para outras regiões do país para encontros com empresários, políticos, sindicalistas e com ‘todo mundo que quiser conversar’

JOÃO ALLBERT/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Encontros são uma tentativa do petista de costurar diálogos em diversas frentes visando as eleições de 2022



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue viajando pelo Nordeste brasileiro. Nesta segunda-feira, 23, ele esteve com senadores Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) e com o ex-senador Eunício Oliveira (MDB). Os encontros são uma tentativa do petista de costurar diálogos em diversas frentes visando as eleições de 2022. Nas redes sociais, Lula disse que a conversa com Tasso Jereissati era uma forma dos democratas “resgatarem a civilidade na política brasileira”. A assessoria do Partido dos Trabalhadores afirmou que a conversa girou em torno do fortalecimento das instituições e resistência contra qualquer ato que ponha em risco a democracia. Tasso é um dos nomes do partido apontado como pré-candidato à presidência da República. Em maio, Lula já tinha se encontrado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, FHC chegou a declarar que votaria no petista em um eventual segundo turno contra Bolsonaro. “Quando terminar o Nordeste vou para o Norte, quando terminar vou para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para conversar. Conversar com empresários, políticos, sindicalistas, com a imprensa, aliados, com todo mundo que quiser conversar”, afirmou Lula no Ceará. Ele também disse que votaria em qualquer nome em um eventual segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro.

Diálogo importante com o senador @tassojereissati hoje em Fortaleza. Democracia no centro da discussão. Os democratas desse país tem a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil. Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/OLEMO9rtUF — Lula (@LulaOficial) August 23, 2021

Hoje reencontrei um companheiro de luta em Fortaleza: o senador Cid Gomes (@senadorcidgomes). Uma boa conversa. Dividimos uma longa caminhada em defesa da democracia e de um projeto de inclusão. E compartilhamos a preocupação com o momento que atravessa nosso país. 📷 Stuckert pic.twitter.com/45l6fovLZx — Lula (@LulaOficial) August 24, 2021

Também encontrei hoje com o presidente do MDB do Ceará, @Eunicio Oliveira, que nos recebeu para um almoço. Debatemos a conjuntura política nacional e a necessidade de recuperar nosso país da crise atual. Dia intenso de muito diálogo. Foto: Cláudio Kbene pic.twitter.com/vGU8iWtVOH — Lula (@LulaOficial) August 24, 2021

*Com informações do repórter João Vitor Rocha