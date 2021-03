Demanda por transfusões aumenta com internações por Covid-19

Hemocentros registram diminuição no volume de doações de sangue e estoques preocupam

Tânia Rêgo/ Agência Brasil O banco de sangue da capital paulista enfrenta diminuição de 45% e prevê que essa taxa pode piorar nos próximos dias



Em meio ao cenário crítico da pandemia, o Estado de São Paulo sofre com a falta de doadores de sangue. Segundo Bibiana Alves, líder de captação do Banco de Sangue de São Paulo, o receio das pessoas de saírem de casa tem impactado a recomposição dos estoques. “Nós estamos tomando todos cuidados, com ambiente preparado, estrutura adequada para receber os doadores da melhor maneira possíveis e para que possamos atender os pacientes de uma forma tranquila, precisaríamos receber cerca de 160 doações por dia. Hoje, estamos recebendo de 75 a 80, então tivemos uma queda bem abrupta dessas doações”. Desde que São Paulo endureceu as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus, hemocentros têm registrado uma diminuição drástica no volume de doações de sangue. O banco de sangue da capital paulista enfrenta diminuição de 45% e prevê que essa taxa pode piorar nos próximos dias.

De acordo com Bibiana Alves, hospitais também têm notado uma demanda ainda maior de transfusões por pacientes internados com Covid-19. “As doenças continuaram acontecendo, então os tratamentos continuam acontecendo, as cirurgias continuam acontecendo e essas pessoas precisam de transfusão de sangue. E agora estamos com uma demanda a mais com pacientes com necessidade de transfusão de sangue”, comenta. É o caso do filho de Ana Lúcia que teve que ser intubado pelas complicações do coronavírus e agora está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. “Com mal funcionamento dos rins, ele tem que fazer hemodiálise, fazendo hemodiálise ele teve que tomar sangue, porque teve anemia. Começou a nossa correria atrás de bolsas de sangue, porque o nosso hemocentro estava com baixa de bolsas no estoque. Muita gente não sabe que o paciente com Covid-19 também precisa de sangue quando vai para uma UTI, ele é intubado, geralmente ele precisa porque ele tem que fazer hemodiálise e com isso vem a anemia”, explica. Com a expectativa de que medidas restritivas sejam prorrogadas, hemocentros intensificam as campanhas para abastecer os estoques de sangue.

*Com informações da repórter Rocio Paik