Dengue e chikungunya podem se tornar endêmicas na Europa, alerta estudo

Segundo uma pesquisa publicada na revista ‘The Lancet Planetary Health’, proliferação de mosquitos é impulsionada pelas mudanças climáticas

jcomp/Freepik Este mosquito, diferente do encontrado no Brasil, já conseguiu estabelecer-se em várias regiões europeias



Um estudo recente publicado na revista The Lancet Planetary Health aponta um risco de uma endemia de dengue e chikungunya na Europa, impulsionada pelas mudanças climáticas. O aquecimento global tem facilitado a proliferação de mosquitos, incluindo o mosquito tigre asiático, que se tornou um vetor significativo de contágio no continente. Este mosquito, diferente do encontrado no Brasil, já conseguiu estabelecer-se em várias regiões europeias, aumentando o potencial de casos dessas doenças.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa, realizada em 17 países europeus entre 2010 e 2020, utilizou modelos estatísticos para analisar a ocorrência de surtos. Os resultados indicam que a presença do mosquito tigre asiático pode dobrar o número de casos possíveis de dengue e chikungunya. O risco é ainda maior durante os meses mais quentes, de junho a outubro, quando as temperaturas sobem entre 1 e 5ºC, multiplicando o risco de transmissão de três a cinco vezes. Este aumento nas temperaturas cria um ambiente propício para a reprodução e disseminação dos mosquitos, ampliando a área de risco para essas doenças.