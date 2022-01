Deputados iniciam busca de assinaturas para instaurar CPI contra Moro por trabalho na iniciativa privada

Ex-juiz trabalhou em empresa que realizava a recuperação judicial de diversas construtoras prejudicadas pela operação Lava Jato

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Sergio Moro está na mira do TCU por possível conflito de interesses durante sua passagem na iniciativa privada



O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) trabalha para colher assinaturas entre os parlamentares para poder dar início a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apure as relações entre o ex-juiz Sergio Moro e uma administradora judicial baseada nos Estados Unidos. Isso porque a empresa trabalha com a recuperação judicial de diversas construtoras que foram prejudicadas pela operação Lava Jato. Desde que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda em 2020, o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba Sérgio Moro foi para os Estados Unidos e prestou serviços de consultoria a essa administradora judicial. Por conta de boa parte dos rendimentos desta empresa vir da recuperação judicial de construtoras que foram prejudicadas pela operação Lava Jato é que o próprio Ministério Público Federal no ano passado solicitou que o Tribunal Contas da União (TCU) fizesse uma investigação a respeito desse possível conflito de interesses.

De acordo com o ex-juiz, o trabalho que foi desempenhado por ele enquanto estava nos Estados Unidos estava separado da recuperação judicial. Ele atuava com uma parte de investigações, inclusive, em uma parte da empresa que possuía um CNPJ diferente daquele que estava trabalhando com as recuperações judiciais e, portanto, nenhum dos recursos que foram destinados a essa administradora judicial pelas construtoras teria relação com os pagamentos feitos a Moro. De toda forma, o caso já está na mira do Tribunal de Contas da União e agora os parlamentares também analisam a possibilidade do Congresso Nacional passe a investigar todas essas relações.

*Com informações da repórter Paola Cuenca