Dois suspeitos de envolvimento com PCC são assassinados em São Paulo

Identificados pela polícia apenas como ‘Cara Preta’ e ‘Sem Sangue’, dupla foi executada dentro de carro em praça da Zona Leste da cidade

Jovem Pan News/Reprodução de vídeo Câmeras de segurança flagraram momento no qual homens são executados no Tatuapé



Dois suspeitos de envolvimento com o PCC foram assassinados no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, em plena luz do dia nesta segunda-feira, 27. Eles eram conhecidos como “cara preta”, procurado em uma investigação de tráfico internacional de drogas, e “sem sangue”. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento no qual a dupla, que estava em um carro, fazia uma curva para entrar na praça 20 de janeiro. É possível observar a aproximação de outro automóvel, que fica emparelhado no veículo da dupla antes de um homem fazer pelo menos 10 disparos. A dupla morreu na hora e o carro no qual eles estavam atravessou a rua descontrolado de ré e bateu em uma mureta de jardim de um edifício. A polícia foi até o local, identificou os corpos e fez o trabalho de perícia. De acordo com a PM, “cara preta” era um dos líderes do PCC e fazia o elo entre criminosos de dentro e de fora das cadeias; “sem sangue”, por sua vez, era seu subordinado. Os investigadores suspeitam que o crime faça parte de uma disputa de poder e que outro integrante do PCC pode ter sido responsável pelas execuções. O caso foi registrado no 30º DP da capital paulista.

*Com informações do repórter Daniel Lian