Ricardo Nunes diz que pretende manter valor da tarifa de ônibus em São Paulo em 2022

Prefeito afirmou que ‘todos os esforços’ estão sendo feitos para controlar preço da passagem, mas disse que espera ajuda do governo federal

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/05/2021 Ricardo Nunes falou sobre passagens de ônibus em evento ao lado de Rodrigo Garcia



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pretende manter o valor da tarifa de ônibus na capital paulista em 2022. Em evento público nesta segunda-feira, 27, ele afirmou que vai segurar “o máximo possível” para evitar o reajuste, mas destacou que espera ajuda financeira do governo federal para isso. “A prefeitura de São Paulo, por enquanto, vai segurar até que a gente possa ter uma ação do governo federal. Eu falei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai colocar o projeto que dá esse auxílio, pelo menos de forma emergencial, em votação em fevereiro. A gente vai fazer todos os esforços para não aumentar. Eu só irei aumentar a tarifa se estivermos em uma situação de colapsar o sistema de transporte”, afirmou. Nunes argumenta que, com o aumento acumulado de 65% do diesel ao longo deste ano, o custo da circulação dos ônibus cresceu. O prefeito também diz que para esse valor extra não ser repassado ao consumidor, seria necessário que a gestão municipal injetasse mais dinheiro.

Por isso, ele espera ajuda do governo federal para o subsídio do transporte público; a expectativa, agora, é que a discussão fique só para fevereiro. Em evento ao lado de Nunes, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também disse que a gestão trabalha para não aumentar os valores de entrada no Metrô e na CPTM. “Todo o esforço do governo de São Paulo ao lado do prefeito Ricardo Nunes e dos prefeitos é que a gente possa criar alternativas que permitam com que a gente não impacte diretamente o valor das tarifas para o próximo ano. Não tendo um aumento de tarifa, quem vai bancar é o orçamento próprio do Estado e da prefeitura. Estamos finalizando esses estudos, o Estado é responsável pelo metrô e pela CPTM e nós faremos em conjunto essa decisão de evitar o aumento de tarifa neste momento”, declarou. Atualmente, a tarifa custa R$ 4,40 na capital paulista. Na semana passada, a Secretaria de Transportes de São Paulo e a SPTrans afirmaram que a passagem de ônibus deveria ser reajustada para, no mínimo, R$ 5,10 para corrigir a inflação dos dois últimos anos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini