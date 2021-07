Doria apresenta atletas do Time São Paulo que irão para Paralimpíadas

Estado é responsável por 20% de todos os esportistas do país; governador pretende aumentar taxa para 35% em 2024

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Governador João Doria pretende aumentar a taxa de atletas paulistas nos próximos Jogos Paralímpicos



Os atletas paralímpícos brasileiros embarcam para o Japão na próxima semana para disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio, realizados no fim de agosto. De todos os esportistas do país, 20% são de São Paulo. Na terça-feira, 27, eles se reuniram para receber um estímulo oficial do governador do Estado, João Doria (PSDB), que mandou um recado já de olho nas próximas Paralimpíadas. “Eu gostaria que o time São Paulo representasse 35% da seleção paralímpica brasileira. Ou seja, vamos dar um salto de 20% para 35% de atletas com índice paralímpico para representarem São Paulo em Paris nas Paraolimpíadas de 2024”, afirmou o governador. A equipe brasileira vai a Tóquio com 253 atletas. São Paulo tem 49 convocados em 11 modalidades. Os paulistas estão otimistas com o desempenho no evento.

O governo de São Paulo diz que investiu mais de 3 milhões nas modalidades e equipes Paralímpicas em 2021. 222 esportistas que vão disputar os jogos recebem o Bolsa Atleta, patrocínio individual concedido pelo governo federal. Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico, fala das dificuldades enfrentadas pelos atletas nos últimos meses em razão da pandemia. “A gente perdeu toda a perspectiva, ninguém sabia o que aconteceria. Os jogos foram adiados e nós não tínhamos certeza da sua realização”, desabafou. O Jogos Paralímpicos começam no dia 24 de agosto e terminam no dia 5 de setembro. Os brasileiros vão participar de 20 das 22 modalidades que serão disputadas em Tóquio.

*Com informações da repórter Nanny Cox