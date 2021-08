Doria garante que aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 não vai atrapalhar imunização de jovens

Governo de SP também anunciou R$ 1,2 bilhão para infraestrutura e ações pedagógicas em 5,1 mil escolas

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Governo pretende ainda climatizar 167 mil salas de aula e digitalizar todas as escolas do estado até 2022



Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 26, o governador João Doria garantiu que a vacinação da terceira dose para os idosos não vai atrapalhar o calendário de imunização dos adolescentes e ainda reiterou que a aplicação não é considerada um reforço. “Não haverá atraso, nem para vacinação dos idosos e tampouco aos adolescentes. Nós vamos por etapas aqui no Estado de São Paulo. De 90 até 80 anos, de 79 a 70, depois de 69 a 60 anos.” O governo também anunciou o programa Dinheiro Direto na Escola São Paulo. Até o final desse ano, R$ 1,2 bilhão serão repassados às escolas paulistas com o objetivo de reforçar o processo pedagógico dos alunos.

Serão beneficiadas todas as unidades de educação. São mais de 5 mil instituições e cada uma vai e receber, em média, R$ 230 mil por ano. O secretário de Educação, Rossieli Soares, diz que haverá um sistema de prestação de contas online. “Vocês vão poder acessar, a sociedade, a escola. Todo mundo vai poder acessar justamente no nosso site. Todos os valores repassados para a cada escola e a sua prestação de contas.” Às instituições inadimplentes caberá à diretoria de ensino o repasse do dinheiro. O governo pretende ainda climatizar 167 mil salas de aula e digitalizar todas as escolas do estado até 2022.

*Com informações da repórter Camila Yunes