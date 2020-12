Doria inaugura revitalização da ciclovia do novo Rio Pinheiros

Com parcerias do setor privado, espaço passa por novo processo de reformas

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/12/2020 Doria anunciou que a próxima etapa é a iluminação e a instalação de câmeras, que devem tornar o local mais seguro



Após um longo período fechada, por causa da pandemia, a ciclovia do Rio Pinheiros, reabriu no mês de agosto e, agora, passa por melhorias. As reformas vêm sendo feitas por meio de parceiros privados. Dessa vez, nove quilômetros foram pintados com trechos em tinta amarela, sinalizando os pontos de maior perigo de acidente, e partes da via foram asfaltadas. Além disso, o local conta com ponto de apoio para os ciclistas e serviços para a comunidade: como banheiro com chuveiro e lanchonete. Em agosto deste ano, uma média de 24 mil ciclistas circularam pela ciclovia. Com a nova gestão, novembro fecha com 70 mil ciclistas circulando por mês. A grande novidade é a mudança no fluxo viário: agora, os carros de serviço que circulam no local seguem a mesma direção das bicicletas, para evitar acidentes.

A cerimônia de reabertura, que aconteceu nesse fim de semana, contou com a presença do governador João Doria e do prefeito Bruno Covas. Doria anunciou que a próxima etapa é a iluminação e a instalação de câmeras, que devem tornar o local mais seguro. O governador aproveitou para confirmar o andamento do programa de despoluição do Rio Pinheiros. “O programa que o governo do Estdo de São paulo está fazendo aqui são R$ 4 bilhões em investimentos do governo estadual, só recursos dos impostos que vocês contribuem para a despoluição e a limpeza do Rio Pinheiros. Quero voltar a reafirmar que até dezembro de 2022 o Rio Pinheiros estará limpo e despoluído, será o novo Rio Pinheiros”, diss. Com a melhora da qualidade da água, o local vai abrigar novas áreas de convivência, comerciais, escritórios e bicicletários.

*Com informações da repórter Caterina Achutti