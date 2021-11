Economia brasileira mostrou sua resiliência na pandemia, diz embaixador do Marrocos

País recebe o The Global New Economy Forum entre os dias 22 a 24 de novembro, que traz representantes de mais de 30 países para debaterem o mundo após a crise da Covid-19

Reprodução / Facebook Morocco in Brazil - Embaixada do Marrocos no Brasil Embaixador do Marrocos, Nabil Adghoghi, ressaltou a importância do The Global New Economy Forum para a retomada do crescimento do Brasil



O Brasil recebe entre os dias 22 a 24 de novembro o The Global New Economy Forum, evento que traz representantes de empresas e de governos de mais de 30 países para debaterem as bases da economia no mundo pós-pandemia. A expectativa é que o encontro reúna autoridades políticas brasileiras, líderes estrangeiros e empresários, afirma o embaixador do Marrocos no Brasil, Nabil Adghoghi. “O que mostra compromisso de refletir o mundo pós-pandemia. Uma das lições mais importantes que a pandemia deixou é a necessidade de reorganizar, de uma menor dependência global e mais integração regional. Nesse aspecto, o Brasil e o Marrocos têm um horizonte geopolítico muito promissor, então é um evento muito importante”, afirmou ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Nabil Adghoghi também ressaltou a recuperação da economia brasileira ao longo de 2021. “A economia brasileira mostrou toda sua resiliência, por assim dizer, em retomar investimentos e a atratividade de investimentos. O presidente Jair Bolsonaro esteve no país do Golfo para atrair investimentos árabes, o portfólio de investimentos e as parcerias público-privadas têm todo potencial para essa retomada do crescimento, para retomar um crescimento sustentável”, conclui.