Edson Aparecido acredita que todos os maiores de 18 anos em SP receberão duas doses da vacina até dezembro

Secretário municipal da Saúde aposta no avanço da aplicação de primeira dose contra a Covid-19 e aceleração da segunda

JHONY INÁCIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/04/2021 Ele garantiu a distribuição de doses nos postos da capital nos próximos dias, apesar de problemas pontuais na última segunda



O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirmou que a prioridade da cidade é avançar na administração da primeira dose da vacina contra a Covid-19 no maior número de pessoas possível. Segundo ele, 70% dos paulistanos com mais de 18 anos já receberam pelo menos uma dose de imunizante. “Tivemos uma queda bem acentuada nas internações e óbitos na cidade. O grande desafio é, até o dia 20 de agosto, vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos. Além de manter acelerado o processo de aplicação da segunda dose. Se conseguirmos fazer esses dois movimentos, teremos até dezembro todo mundo com a segunda dose.” Para o secretário, essa diminuição nos números é fruto da aplicação das mais de oito milhões de doses da vacina apenas no município. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 55% e enfermaria em 40%.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Edson Aparecido falou sobre a preocupação com a variante delta da Covid-19. “Toda semana nós enviamos 350 amostras positivadas de pessoas da cidade para análise. Em uma dessas amostras enviadas, nós localizamos a circulação da variante delta na região do Belenzinho. A família toda está positivada, mas não confirmados para a variante. Todas as 40 pessoas contactantes com a família, sobretudo com um dos membros, nós já rastreamos. Estamos concluindo hoje a última pessoa monitorada para ver se ela não viajou ou teve contato com viajante para constatar a transmissão comunitária. Por enquanto, todo mundo negativo. A família passa bem e continuamos fazendo esse processo nas barreiras sanitárias de aeroportos, rodoviárias e terminais de carga.”

Ainda nesta semana, a vacinação vai terminar de vacinar as pessoas de 37 anos e avançar para 35 e 36 anos. Para o sábado está prevista a repescagem deste grupo. Edson Aparecido garantiu a distribuição de doses nos postos da capital paulista nos próximos dias, apesar de problemas pontuais em onze postos da Zona Norte na última segunda-feira, 12. “Há mais de dez dias estamos conseguindo manter o ritmo de quase uma faixa etária por dia”, completou. O secretário também reforçou a intenção de avançar o calendário para maiores de 12 anos, já que o imunizante da Pfizer já recebeu autorização da Anvisa para aplicação nos menores de idade. Segundo ele, 961 mil pessoas entre 12 e 17 anos têm comorbidades ou alguma deficiência. Seriam necessários apenas de quatro a cinco dias para zerar a imunização do grupo.