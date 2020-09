Eleições 2020: Entenda as funções da mesa diretora da Câmara dos Vereadores

De acordo com Alexsandro Santos, a mesa diretora é responsável pela administração da Câmara Municipal

Afonso Braga / Câmara Municipal de São Paulo Alexsandro Santos destaca outra função da mesa diretora: analisar os processos disciplinares contra os vereadores



Falar sobre a mesa diretora de uma Câmara Municipal pode parecer algo muito técnico, mas ela é fundamental para o funcionamento do Legislativo. A mesa diretora é composta por um presidente, vice-presidentes, secretários e suplentes, dependendo do tamanho da Câmara. Os integrantes são eleitos de acordo com o regimento interno de cada Casa. E uma das principais funções da mesa diretora é definir qual projeto de lei vai ou não vai ser votado em plenário, como explica o cientista político Sérgio Praça. “O presidente da Câmara Municipal tem o que se chama na ciência política de poder de agenda, que é o poder de definir, muitas vezes junto com prefeito, o que será votado nos próximos dias e nas próximas semanas”, afirma.

Além disso, a mesa diretora é responsável pela administração da Câmara Municipal, de acordo com Alexsandro Santos, que é coordenador da Escola do Parlamento, ligada à Câmara Municipal de São Paulo. “A mesa diretora, por exemplo, decide quando terá concurso público na Câmara, que tipo de cargo será preenchido, qual a quantidade de servidores necessários. A mesa diretora faz a gestão do orçamento da Câmara.”, explica. Alexsandro Santos destaca outra função da mesa diretora: analisar os processos disciplinares contra os vereadores. “Se o vereador for acusado de cometer algum ato que vá contra aquilo que determina o seu papel como vereador ele será, primeiro, denunciado, a mesa diretora vai estabelecer um processo de investigação preliminar, conclui.”

*Com informações da repórter Nicole Fusco