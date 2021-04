Em colapso, Índia tem fogueiras improvisadas para cremar vítimas da Covid-19

Cidades adotam cremações em massa e a céu aberto; subnotificação de óbitos e falta de oxigênio preocupam

EFE/EPA/IDREES MOHAMMED Em um crematório de Bhopal, trabalhadores disseram ter cremado mais de 110 pessoas no sábado, enquanto dados do governo apontaram apenas 10 mortes



A Índia sofre efeitos devastadores por conta da pandemia de Covid-19. Com recordes diários de casos da doença há quase uma semana, a maioria dos hospitais passa por uma escassez de leitos, obrigando os doentes a serem tratados em casa. Outro problema é a falta de oxigênio, o preço dos cilindros e equipamentos para respiração disparou, o que aciona o mercado ilícito. Os laboratórios também estão sobrecarregados e isso ocasiona demora de dias para entrega de resultados de exames, o que atrapalha a avaliação dos médicos sobre a evolução da doença. Além dos casos, as mortes também crescem nas filas por um leito hospitalar. Cremações em massa e a céu aberto em grandes fogueiras estão sendo feitas para dar conta do número de vítimas do novo coronavírus. A subnotificação de casos é outra preocupação. Em um crematório de Bhopal, trabalhadores disseram ter cremado mais de 110 pessoas no sábado, enquanto dados do governo apontaram apenas 10 mortes.