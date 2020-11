Em debate, Covas rivaliza com Guilherme Boulos e dispara: ‘Não conhece a cidade’

Em resposta, o candidato do PSOL falou do ‘legado elitista e de escândalos de corrupção’ do PSDB em São Paulo

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Márcio França também quis antagonizar com Guilherme Boulos, assim como Celso Russomanno



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) voltou a ser o alvo principal dos adversários nesta quarta-feira, 11. Em debate promovido pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo site UOL, o candidato à reeleição sofreu críticas dos outros três concorrentes que participaram do evento. Também estavam presentes os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB). Foram convidados os quatro candidatos à prefeitura de São Paulo mais bem colocados na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia último dia cinco. Covas rivalizou, principalmente, com Boulos. Em duas ocasiões, o tucano afirmou que o adversário do PSOL nunca ocupou cargos públicos. “Não conhece a cidade, nunca governou nada, não tem experiência administrativa”, disse. Boulos rebateu com uma crítica ao PSDB.”A experiência que você tem governando com o PSDB, que deixou um legado de um governo elitista, legado de escândalos de corrupção em São Paulo, essa eu quero longe de mim.”

Márcio França quis se apresentar como experiente e quis antagonizar com Boulos. “Tem um certo tom de soberba. Parece que você, por uma opção pessoal, que é linda, mas é sua, dá a impressão que tá todo mundo errado. O fato de ser experiente não é defeito, se não você não teria escolhido Luiza Erundina para sua vice”, disse. No debate, Russomanno alternou os ataques entre Covas e Boulos. O deputado federal questionou três vezes o candidato do PSOL sobre uma reportagem que foi divulgada no Facebook de que duas produtoras contratadas pela campanha de Boulos não tinham endereço fixo. “Você não me respondeu. As empresas são fantasmas ou estão no endereço do CNPJ? Eu quero a resposta’, questionou.

Depois de ignorar a pergunta duas vezes, Guilherme Boulos disse que Russomanno está em completo desespero e que até pesquisa está cancelando. O candidato do PSOL se referiu à mais recente pesquisa do Datafolha que foi impugnada pela Justiça a pedido do nome do Republicanos. No entanto, na noite desta quarta-feira, Tribunal Regional Eleitoral (TRE) autorizou a divulgação das informações e a pesquisa foi publicada, mostrando Bruno Covas com 32% das intenções de novo, Guilherme Boulos com 16% e Celso Russomanno com 14%. O próximo debate acontece nesta quinta-feira, às 22 horas, na TV Cultura. Foram convidados os dez candidatos filiados a partidos que têm representação no Congresso, como determina a lei eleitoral para debates na TV.

*Com informações da repórter Nicole Fusco