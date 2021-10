Em encontro do G20 na Europa, Lira diz que Congresso atua pela sustentabilidade

Declarações foram dadas na semana em que Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil corre risco de desabastecimento

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lira participou de evento em Roma



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reiterou em encontro do G20 neste sábado, 9, que o parlamento brasileiro atua para garantir sustentabilidade e segurança alimentar na pandemia. Em discurso em Roma, na Itália, o deputado exaltou o PIB da agricultura nacional. “Esses são os resultados que nos dão grande satisfação, uma vez que temos plena consciência da importância estratégica da produção alimentar brasileira para o planeta e temos nos empenhado fortemente para que esta oferta extraordinária de alimentos, que tanto tem contribuído para minimizar a fome no mundo, seja produzida de forma cada vez mais sustentável. Este é um compromisso que norteia toda a produção legislativa do Parlamento brasileiro”, disse. As declarações foram dadas na semana em que Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil corre risco de desabastecimento. Ele fez referência à demanda em alta e problemas de países produtores de fertilizantes, como a China. Já Arthur Lira participou da sétima Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G-20, em Roma. A secretária de Relações Internacionais da Câmara, deputada Soraya Santos, do (PL-RJ) também foi à Itália.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini