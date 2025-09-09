Em Manaus, Lula inaugura Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia

Com investimento de R$ 36,7 milhões, unidade funciona como núcleo de inteligência e promove a colaboração entre nove estados e nove países amazônicos no enfrentamento de crimes

Ricardo Stuckert/PR Lula disse que sente "muito orgulho" em inaugurar o espaço'



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), nesta terça-feira (9) a partir das 10h30 (horário de Manaus). A unidade promoverá a colaboração entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas. O CCPI tem investimento de R$ 36,7 milhões do Fundo Amazônia, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A estrutura funciona como núcleo de inteligência e cooperação policial. Fortalece a presença do Estado e das forças engajadas na prevenção, repressão, inteligência policial e investigação de crimes na região amazônica.

Sediado em Manaus (AM), o CCPI vai articular a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e as forças policiais dos nove estados da Amazônia Legal. O apoio do Fundo Amazônia à PF também abrange a operação Ouro-Alvo, uma nova estrutura que permitirá rastrear a origem do ouro, combater a grilagem de terras públicas, a lavagem de dinheiro e outros ilícitos associados ao desmatamento. O Centro integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), que recebeu R$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia para ampliar a capacidade de inteligência, fiscalização e repressão contra crimes que afetam a floresta. Além do Centro, os recursos apoiam a aquisição de helicópteros, lanchas blindadas, viaturas e drones, para ampliar a atuação integrada das forças de segurança federal e dos nove estados da Amazônia Legal.

Pela primeira vez, a Amazônia contará com um sistema de segurança estruturado em ambiente moderno, equipado com tecnologia de ponta e, principalmente, formado por policiais de diferentes agências e países atuando lado a lado em um objetivo comum. “A inauguração do CCPI Amazônia é um divisor de águas no combate ao crime organizado e na proteção da floresta. O centro funciona de forma permanente, integrando esforços nacionais e internacionais. Os esforços integrados buscam a descapitalização e o mapeamento das cadeias produtivas ilegais. Nosso compromisso é proteger a Amazônia e garantir segurança e qualidade de vida para quem vive na região”, destacou o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, delegado federal Humberto Freire, em coletiva de imprensa sobre o CCPI Amazônia.

