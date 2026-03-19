Lula reafirma pré-candidatura de Tebet ao Senado e declara apoio à ministra

A titular da pasta do Planejamento e Orçamento anunciou, em 12 de março, que disputará cadeira na Casa Alta por São Paulo

Ricardo Stuckert/PR Lula e Alckmin convidaram Tebet para compor a chapa em São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (19) que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, terá o seu apoio para disputar o Senado por São Paulo. O chefe do Executivo deu declaração durante evento do Partido dos Trabalhadores, em São Bernardo do Campo, que lançou a pré-candidatura do titular da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo.

Em 12 de abril, Tebet anunciou que disputará cadeira na Casa Alta. Conforme mostrou a Jovem Pan, nos bastidores, a ministra mantém conversas com o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e avalia deixar o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Caso a migração de legenda se confirme, aliados avaliam que o movimento pode fortalecer a construção de uma chapa em São Paulo com Lula na corrida à reeleição e Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Segundo a própria Tebet, o convite para sair candidata por São Paulo partiu do chefe do Executivo e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Como antecipado pela Jovem Pan, a chapa paulista ainda não está definida. A discussão deve avançar só em abril. Internamente, há um entendimento de que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deva também disputar o Senado pelo estado.

Também como mostrou a Jovem Pan, o PT avalia que um nome de centro “seria bem-vindo” para compor a chapa com Haddad ao governo paulista. A legenda busca uma pessoa com capacidade de diálogo com setores produtivos e com o mercado, segmentos considerados “mais refratários” à legenda.