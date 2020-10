Em meio à pandemia, multidão se aglomera em show de Mariana Fagundes no Pará

Segundo a prefeitura de Tailândia, o evento seguiu todos os protocolos e medidas de controle sanitário contra a Covid-19

Reprodução / Instagram Em publicação nas redes sociais, cantora falou sobre a emoção de voltar aos trabalhos "depois de tantos meses sem poder trabalhar"



As imagens de um show realizado no último sábado, 17, na cidade de Tailândia, no Pará, causaram espanto nas redes sociais. O motivo: a multidão de pessoas presentes no local. no palco, a cantora Mariana Fagundes, se apresentou, em meio à pandemia, para milhares de pessoas. Na praça do município, que fica a 200 quilômetros da capital, Belém, o público aparece aglomerado e sem máscara. Em postagem pela rede social, a artista registrou o momento e escreveu: “Lancei essa música e nem pude fazer meus shows cantando ela. Mas hoje eu voltei pro palco e foi assim”, se referindo à multidão. Em outra publicação, a cantora falou sobre a emoção de voltar aos trabalhos “depois de tantos meses sem poder trabalhar” e reforçou a felicidade pela retomada dos shows.

A secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará disse que a liberação e a fiscalização de eventos é de cada município. A prefeitura de Tailândia afirmou que o show seguiu todos os protocolos e medidas de controle sanitário, como medição de temperatura e distribuição de máscara e álcool em gel. A administração também informou que a taxa de contágio de coronavírus na cidade está em queda desde maio. Já a organizadora do evento, a Exportai 2020, disse que seguiu as regras do decreto municipal e não informou a quantidade de público presente.

*Com informações do repórter Vinícius Moura