Em primeira visita oficial, Marco Rubio promete à Ásia tarifas mais baixas

Casa Branca enfatizou que, apesar das taxas impostas pelo presidente Donald Trump a países da região, o Sudeste Asiático continua sendo uma prioridade para os Estados Unidos

EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI A agenda de Rubio inclui um encontro crucial com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, embarcou nesta quinta-feira (10) em sua primeira visita oficial ao Sudeste Asiático desde que assumiu o cargo em janeiro deste ano. Rubio afirmou que os países do Sudeste Asiático podem se beneficiar de tarifas mais vantajosas do que o resto do mundo. Ele falou à imprensa à margem das reuniões de ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontecem até sexta-feira na capital Kuala Lumpur. A agenda de Rubio também inclui um encontro crucial com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. A Casa Branca enfatizou que, apesar das tarifas recentemente impostas pelo presidente Donald Trump a países da região, o Sudeste Asiático continua sendo uma prioridade para os Estados Unidos.

Durante a manhã, Rubio participou de uma reunião em Kuala Lumpur com chanceleres de dez países membros da ASEAN. Este encontro também contou com a presença de representantes de potências globais como Austrália, China, União Europeia, Japão, Rússia e Coreia do Sul. Em seu discurso, Rubio destacou a importância da região para o futuro global, afirmando que “a história dos próximos 50 anos será em grande parte escrita aqui”. Ele também abordou a percepção de que os Estados Unidos poderiam estar distraídos por conflitos em outras partes do mundo, refutando essa ideia e afirmando que tal distração é impossível.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar das tensões geradas pela estratégia tarifária de Trump, que prevê o aumento de tarifas para pelo menos sete países da ASEAN a partir de 1º de agosto, Rubio está determinado a reforçar os laços dos Estados Unidos com seus parceiros asiáticos. Ele deve insistir que Washington continua sendo um aliado indispensável, confiável e estratégico para a região.