Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá é atacada por quatro mísseis

Uma mulher e uma criança ficaram feriadas após um dos foguetes atingir uma escola

Reprodução / Twitter Nafiseh Kohnavard Sistema de defesa local, responsável por detectar e destruir foguetes, tentava proteger a região dos ataques



A embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Bagdá, no Iraque, foi atacada por ao menos quatro mísseis nesta quinta-feira, 13. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pontos vermelhos cruzando o céu da capital, enquanto o sistema de defesa do local, responsável por detectar e destruir foguetes, tentava proteger a embaixada. Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher e uma criança, segundo informações da ABC. Um dos mísseis atingiu uma escola de um complexo residencial na região. A embaixada norte-americana está localizada na Zona Verde de Bagdá, onde também está a sede do governo iraquiano. O órgão dos EUA disse em comunicado que o complexo foi atacado “por “grupos terroristas que tentam minar a segurança, a soberania e as relações internacionais do Iraque”, informou o jornal Washington Post.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano