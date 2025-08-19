Paquistão contabiliza quase 400 pessoas mortas em chuvas de monção

Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou que, desde o dia 26 de junho, 706 paquistaneses perderam a vida; tempestades devem durar até meados de setembro

AAMIR QURESHI/AFP Equipes de socorro usam uma escavadeira para remover os escombros de casas que desabaram enquanto buscam vítimas nos escombros, um dia após uma tempestade na vila de Dalori, no distrito de Swabi, na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão



Pelo menos 393 pessoas morreram desde a última quinta-feira (14) no Paquistão devido às chuvas torrenciais de monção, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (19). A autoridade nacional de gestão de desastres (NDMA) detalhou que, desse total, 356 mortes ocorreram na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste, perto do Afeganistão. A agência especificou que, ao todo, 706 paquistaneses morreram desde 26 de junho devido às monções, cuja temporada se estende até meados de setembro. Enquanto isso, continuam as operações para tentar encontrar os corpos enterrados sob a lama e os escombros.

Gul Hazir, um habitante da vila de Bar Dalori, contou à AFP que a água da chuva veio de dois lados e cercou a vila. “Foi como nos filmes apocalípticos, ainda não acredito no que vi”, disse ele. “Nem sequer foi a água que nos atingiu primeiro, mas sim rochas e pedras, que caíram massivamente sobre nossas casas”, acrescentou.

Os moradores locais, privados de eletricidade, tentaram nas últimas horas encontrar seus entes queridos usando qualquer coisa: pás, martelos, telefones celulares… Alguns, como Saqib Ghani, chegaram até a procurar com as próprias mãos. O corpo do pai foi encontrado, mas ele continua procurando outros membros da família, presos sob a lama trazida pela chuva.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert