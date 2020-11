Empresa de ônibus envolvida em acidente operava há 1 ano sem licença, diz Artesp

A companhia alega que todos os documentos do ônibus estão em dia; no entanto, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a empresa rodava de modo clandestino

Os investigadores responsáveis por encontrar a causa do acidente entre um ônibus de trabalhadores e um caminhão, que matou 41 pessoas em Taguaí, interior paulista, seguem duas linhas de trabalho. Agora, a Polícia Civil quer saber se houve falha nos freios ou uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. Segundo as autoridades, no local do acidente era evidente que o ônibus invadiu a contramão. Os envolvidos devem ser ouvidos formalmente nos próximos dias para ajudar na formação do inquérito na delegacia de Taquarituba.

A delegada que preside o caso disse que o motorista do ônibus alegou falha nos freios, pois tentou desviar de um caminhão lento e, para evitar uma colisão, invadiu a pista contrária sendo atingido pela carreta bitrem. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a empresa de ônibus Star viagem e turismo, não tinha autorização para operar e funcionava de forma clandestina. O diretor da agência, Milton Persoli, classificou como irresponsável a ação da empresa. Em nota à imprensa, a companhia alegou que todos os documentos do ônibus estão em dia. Segundo a Artesp, no entanto, a informação é falsa, pois a empresa já havia recebido várias autuações e rodava de modo clandestino e ilegal há mais de um ano. As 41 vítimas fatais foram sepultadas nesta quinta-feira, 26, até mesmo durante a madrugada, para evitar aglomerações.

