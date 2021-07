Empresários presos no Rio já foram alvos de denúncias envolvendo obras federais

Celso Fernandes de Mattos e Fábio de Rezende Tonassi foram presos nesta quinta-feira, 8, durante operação da Polícia Federal; ação investiga fraudes em contratações no Instituto de Psicologia da UFRJ

Dois empresários presos em uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro já tiveram seus nomes envolvidos em outras denúncias no Estado. A ação desta quinta-feira, 8, desvendou um esquema de fraudes em contratações feitas pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Identificados pelas autoridades fluminenses como Celso Fernandes de Mattos e Fábio de Rezende Tonassi, os empresários são sócios da empresa Lled Soluções, contratada pelo ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, o militar George Divério, para realizar reparos em galpões do Exército Brasileiro. O contrato somaria quase R$ 9 milhões. No entanto, o militar acabou sendo demitido após suspeitas de irregularidades nesta contratação e em outro caso envolvendo obras de R$ 20 milhões para a sede do ministério no Estado. George Divério foi indicado para assumir o cargo pelo então ministro Eduardo Pazuello. Os dois empresários também teriam prestado serviços, no passado, à Aeronáutica. Uma outra empresa deles foi contratada para serviços de informática. Porém, as investigações aponta que apesar deles terem recebido quase R$ 2 milhões, os trabalhos nunca foram prestados. A Justiça Militar, inclusive, já condenou um dos empresários à prisão. No entanto, ele responde ao processo em liberdade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga