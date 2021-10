Escândalo envolvendo compra de jornal derruba premiê da Áustria

Sebastian Kurz é acusado de pagar para ter cobertura favorável e manipular pesquisas de opinião ; ele negou denúncia e disse que renunciou para ‘manter estabilidade’ do país

Пресс-служба Президента России/Creative Commons Primeiro-ministro teria dado dinheiro em troca de mídia positiva entre 2016 e 2018



O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, renunciou ao cargo três dias após ser colocado sob investigação por suspeita de suborno e corrupção em um caso que envolve supostos pagamentos a um jornal do país em troca de cobertura favorável. Em pronunciamento na TV neste sábado 9, Kurz anunciou o ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, como sucessor e informou que planeja permanecer à frente do Partido Popular, assumindo a liderança da sigla no Parlamento. O jovem premiê, conservador, de 35 anos, classificou as denúncias como falsas e afirmou que a decisão de deixar o poder “foi a saída encontrada para manter a estabilidade no país”. De acordo com os promotores, entre 2016 e 2018 foram usados recursos do governo para financiar pesquisas de opinião parcialmente manipuladas que serviram a interesses políticos exclusivamente partidários de Kruz. Na época, ele era ministro das Relações Exteriores e buscava a liderança da sigla. Após a renúncia, o líder do Partido Verde e atual vice-premier, Werner Kogler, garantiu que a coalizão com os conservadores deve continuar. O grupo venceu a disputa no ano passado com discurso em defesa de uma política limpa.

*Com informações da repórter Karla Sachez