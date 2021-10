Ator do Teatro Bolshoi morre durante apresentação ao ser atingido por cenário

Acidente aconteceu durante apresentação da peça Sadkó, ópera do século XIX do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov

Mikhail Japaridze/TASS via Reuters Connect Teatro Bolshoi já teve outra morte em cena



O Teatro Bolshoi da Rússia informou neste sábado, 9, que um de seus atores, Yevgeny Kulesh, de 37 anos, morreu no placo durante uma apresentação após ser atingido por um cenário. O acidente aconteceu durante uma mudança na peça Sadkó, uma ópera do século XIX do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov. “A apresentação foi interrompida imediatamente e o público foi convidado a se retirar”, disse a assessoria da companhia à agência de notícias Interfax. O Comitê de Investigação de Moscou informou que está investigando a morte do ator. Informações apontam que ele sofreu diversos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Em 2013, um violinista do Teatro também morreu após cair no fosso da orquestra.