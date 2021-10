Escolas municipais de São Paulo encerram rodízio de alunos nesta segunda-feira

Instituições de ensino fundamental e médio poderão receber 100% dos estudantes para as atividades presenciais; retorno segue facultativo

Foto: ANDRÉ LUIS FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Inicialmente, as escolas municipais da capital paulista foram reabertas em 15 de fevereiro, com limite para receber até 35% dos alunos



A prefeitura de São Paulo anunciou o fim do rodízio para os alunos da rede municipal de ensino a partir desta segunda-feira, 25. A medida foi baseada nas orientações dos órgãos de saúde. Agora, as instituições de ensino fundamental e médio vão poder receber 100% dos estudantes sem a necessidade de distanciamento. A presença dos alunos, no entanto, segue facultativa, de acordo com uma lei da agosto de 2020. Para quem optar por aulas remotas, é necessário que os pais ou responsáveis assinem um termo de responsabilidade para a retirada das atividades presenciais. As escolas municipais da capital paulista foram reabertas em 15 de fevereiro, com limite inicial para receber até 35% dos alunos. Agora, não haverá mais o rodízio das aulas presenciais e todos os estudantes poderão comparecer simultaneamente.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani