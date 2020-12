Estado do RJ inicia testagem em massa para Covid-19 na quinta-feira

Testes vão acontecer em três hospitais da capital, em Volta Redonda e em Nova Iguaçu

EFE/EPA/JEROME FAVRE Essas medidas visam conter o avanço da doença e também a pressão sobre o sistema de saúde que está a beira de um colapso



Com uma semana de atraso, o governo do Estado do Rio de Janeiro espera agora, nesta quinta-feira, 3, iniciar em larga escala uma testagem da população para Covid-19 e ainda a realização de exames de imagem para diagnóstico precoce da doença. Essas medidas tinham sido anunciadas na semana passada pelo governador em exercício do Estado, Claudio Castro. Na terça-feira da semana passada, ele disse que as medidas começariam a ser implementadas em 48 horas. Mas, na verdade, esse tempo acabou virando 7 dias. A partir desta quinta-feira esses exames de imagem para diagnostico começam a ser feitos em três hospitais da capital, em Volta Redonda e em Nova Iguaçu.

Os índices de Covid-19 só tem piorado nos últimos das no Rio de Janeiro. Essas medidas visam conter o avanço da doença e também a pressão sobre o sistema de saúde que está a beira de um colapso. Apesar de especialistas defenderem recuo na quarentena, a adoção de medidas mais rígidas e restritivas, o governador em exercício descartou essa possibilidade. Para tentar contar com a colaboração da população, a partir desta semana começa também uma campanha publicitária de conscientização de cariocas e fluminenses. O Estado do Rio de Janeiro caminha para quase 23 mil óbitos pela Covid-19, mas nem governador e nem o prefeito eleito da capital, Eduardo Paes, são apoiadores e defensores de medidas mais radicais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga