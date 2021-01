Estados Unidos lideram ranking global de vacinação contra Covid-19

Segundo monitoramento ‘Our World in Data’, ligado à Universidade de Oxford, o país já aplicou 17,5 milhões de doses de vacinas

EFE/Quique Garcia O Brasil aplicou apenas a primeira dosagem da CoronaVac em 0,09% da população



Os Estados Unidos, território mais afetado pela pandemia de coronavírus, lidera o ranking mundial de vacinação. Até esta sexta-feira, 22, 17,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas, de acordo com levantamento do projeto “Our World in Data”, ligado à Universidade de Oxford, sendo que cerca de 15 milhões de americanos receberam apenas a primeira dose da vacina. Apesar do número parecer grande, proporcionalmente, ele representa 4,55% da população foi vacinada.

A quantidade está abaixo da promessa não cumprida pelo ex-presidente Donald Trump de aplicar 20 milhões ao longo de 2020. Seu sucessor, Joe Biden, prometeu aplicar 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias de governo. A proposta de Biden propões 20 bilhões de dólares para acelerar o processo de imunização. Nesta sexta-feira, os Estados Unidos registram 4.151 novas mortes causadas pela Covid-19, aumentando o total de vítimas fatais para 413.818. Em 24 horas, foram 194.111 casos da doença, elevando o total de infectados desde o início da pandemia para 24.806.034.

Já no ranking proporcional de vacinação do Mundo, Israel segue na liderança. O país já aplicou pelo menos uma dose em 28,21% dos israelenses e as duas doses em 9,83% da população. Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Reino Unido e então, os Estados Unidos. O Brasil aplicou apenas a primeira dosagem da CoronaVac em 0,09% da população.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda