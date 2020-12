Estados Unidos podem aprovar nesta quinta uso emergencial de vacina da Pfizer

O objetivo do governo é distribuir três milhões de doses no país 48 horas após a autorização

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Canadá e Israel também caminham para a imunização da população com o composto



Autoridades regulatórias dos Estados Unidos podem aprovar nesta quinta-feira, 10, o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer e pelo BioNTech. O objetivo do governo é distribuir três milhões de doses por todo o país 48 horas após a autorização. Um segundo lote será distribuído três semanas depois. Nesta quarta, o Canadá aprovou o uso emergencial da vacina da empresa. A agência reguladora canadense concluiu que o imunizante desenvolvido pela Pfizer é seguro e pode ser aplicado em maiores de 16 anos de todo o país. Segundo o primeiro-ministro, Justin Trudeau, a vacinação contra a Covid-19 deve começar ainda em dezembro. Também nesta quarta, o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que vai começar a imunização no país no dia 27 de dezembro. O primeiro lote com 1 milhão de doses da Pfizer chegou por lá na terça-feira e mais um carregamento deve desembarcar em Israel nos próximos dias.

*Com informações da repórter Nanny Cox