Estudante de odontologia é presa após se passar por ortopedista no Rio de Janeiro

Farsante tinha até crachá do Hospital Miguel Couto e atendeu vários pacientes; suspeita é de que ela tenha obtido o ingresso à instituição após ter se relacionado com um médico da unidade

Mariana Ramos/Prefeitura do Rio de Janeiro Natiele Nascimento da Silva circulava com crachá de médica dentro Hospital Miguel Couto



A Polícia do Rio de Janeiro já está investigando quantas pessoas teriam sido atendidas por uma falsa médica, que foi presa na última sexta-feira, 20, no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul da capital. Natiele Nascimento da Silva foi detida após uma denúncia encaminhada à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela circulava com crachá de médica dentro da instituição e teria feito vários atendimentos. Natiele se apresentava como ortopedista, mas, na verdade, é uma estudante universitária de odontologia que mora no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com fontes da Jovem Pan, a farsante conseguiu ingressar no Hospital Miguel Couto e até ter um crachá depois de ter um relacionamento com um profissional médico da unidade. A suspeita é que ela tenha feito vários atendimento. Agora, a Polícia do Rio de Janeiro está analisando imagens do circuito de segurança e registros feitos pelo próprio hospital para tentar estimar quantas pessoas efetivamente foram atendidas pela falsa médica. Várias pessoas já foram detidas e presas, inclusive, em flagrante, pela prática este ano aqui no Rio de Janeiro. A polícia e a Secretaria de Saúde estão cada vez mais atentas a essa prática ilegal e criminosa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga